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Смолов назвал задачу «Динамо» на сезон РПЛ

Нападающий «Динамо» Смолов заявил, что перед командой стоит задача попасть в тройку

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Телеграм-канал ФК «Динамо»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что задачей его команды на предстоящий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) является попадание в тройку лучших. Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место.

«У «Динамо» всегда задача после позапрошлого сезона повторить успех и попасть в тройку. Было недопонимание с Левниковым? Это нормальное общение. С судьями всегда уважительно общаемся. Спрашиваешь: был фол или нет? Он тебе объясняет, почему, например, решил не ставить. Я уточнял, есть ли офсайдные линии», — сказал Смолов.

21 июля «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» в матче первого тура РПЛ. Поединок, который состоялся 21 июля в Москве, завершился победой «быков» со счетом 3:1.

Во втором туре «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Краснодар» встретится с «Сочи» на своем поле 30 июля, игра начнется в 20:00 мск.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды.

Последние три сезона специалист отработал в «Оренбурге». Он вывел команду в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22. В минувшем розыгрыше чемпионата его подопечные заняли седьмое место.

Ранее экс-футболист сборной России, «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой объяснил, что сыграло злую шутку с «Динамо» в матче с «Краснодаром».

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