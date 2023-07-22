Месси дебютировал в составе «Интер Майами»

В Форт-Лодердейле (США) в эти минуты проходит матч первого тура Кубка североамериканских лиг между «Интер Майами» и «Крус Асуль». Идет второй тайм, счет 1:1.

На 54-й минуте матча на поле вышел аргентинский форвадр Лионель Месси, заменив полузащитника Бенджамина Кремаски. Это дебют аргентинца в составе «Интер Майами». Также за команду дебютировал полузащитник Серхио Бускетс.

В июле «Интер Майами» из МЛС объявил о переходе аргентинца на правах свободного агента.

Последние два года Месси играл в «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

До этого он на протяжении 18 лет находился в структуре «Барселоны», вместе с которой десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны и четыре раза — Лигу чемпионов. Семь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что из-за прихода Месси все клубы МЛС могут заменить искусственный газон на натуральный.