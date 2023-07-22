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Губерниев: если Малком и Клаудиньо уйдут, то «Зенит» все равно станет чемпионом России

Комментатор Губерниев считает, что «Зенит» выиграет РПЛ даже без Малкома и Клаудиньо

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что петербургский «Зенит» вновь станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

«Если Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», они станут чемпионами уверенно. А если уйдут эти игроки, то тоже станут чемпионами, но выиграют в очень упорной и героической борьбе. «Спартак» в таком случае тоже может выиграть, но они должны быть не только лучше «Зенита», но и ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», – сказал Губерниев.

В сезоне-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ, досрочно оформив чемпионство в матче 26-го тура, обыграв на своем поле московский «Спартак» со счетом 3:2. Всего за 30 туров подопечные Сергея Семака набрали 70 очков.

Второе место занял ЦСКА (58 очков), замкнул тройку лучших «Спартак» (54 балла).

В первом туре нового розыгрыша национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом», а «Спартак» дома примет «Оренбург». ЦСКА отправится на выездной поединок с екатеринбургским «Уралом».

Ранее экс-чемпион UFC Олег Тактаров пожелал «Зениту» не стать чемпионом РПЛ в новом сезоне.

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