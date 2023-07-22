Мбаппе удивлен исключением из состава «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе был удивлен решением руководства «Пари Сен-Жермен» не включать его в заявку на турне по Японии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, единственным клубом, в который хочет перейти Мбаппе этим летом, является мадридский «Реал». Отмечается, что только «сливочные» сейчас в состоянии заплатить за Килиана более €200 млн, которые требует руководство «ПСЖ».

Отмечалось, что игрок уже договорился с «Реалом», что перейдет в стан «сливочных» в 2024 году на правах свободного агента. Футболист отказывается подписывать новый контракт с французским клубом.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» считает Мбаппе предателем.