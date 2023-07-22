Мостовой объяснил, что сыграло злую шутку с «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Экс-футболист сборной России, «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

«Думаю, многие, и я в том числе, считали, что динамовцы в первом матче сезоне, по крайней мере, не потерпят поражение. А большинство, наверное, ожидало от них победы. Потому что последние полторы недели было сказано много хвалебных слов о «Динамо» и Личке. Думаю, это и сыграло злую шутку» – сказал Мостовой.

Поединок, который состоялся 21 июля в Москве, завершился победой «быков» со счетом 3:1.

Во втором туре «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Матч пройдет 29 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. «Краснодар» встретится с «Сочи» на своем поле 30 июля, игра начнется в 20:00 мск.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды.

Последние три сезона специалист отработал в «Оренбурге». Он вывел команду в Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2021/22. В минувшем розыгрыше чемпионата его подопечные заняли седьмое место.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что пока сложно оценивать работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».