Российская легкоатлетка: Исинбаева не понимает ответственности за свои слова

Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которая назвала свое звание ВС РФ номинальным. Слова Слесаренко передает «Спорт-Экспресс».

«К сожалению, в меру ее личных качеств она многое упростила и не понимает ответственности за сказанное. Она родилась и жила в России, просто имеет военный билет с воинским званием... Как говорится, ничего личного!» — сказала Слесаренко.

12 июля издание El Digital Sur написало, что Елена Исинбаева переехала жить в Испанию. По сведениям журналистов, она проживает в «роскошном комплексе» и ведет «скрытный образ жизни».

17 июля спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в МОК.

В ходе президентских выборов 2018 года Елена Исинбаева вошла в состав движения Putin Team, основанного хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Исинбаева также является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении. Кроме того, он — чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Исинбаева поставила 28 мировых рекордов.

22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне Исинбаева впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 18 августа 2008 года на Олимпийских играх в Пекине россиянка установила мировой рекорд — 5,05 метров. 18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов МОК.

Ранее российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Шлеменко высказался об Исинбаевой.