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Руководство «ПСЖ» считает Мбаппе предателем

Sky Sports: «ПСЖ» считает Мбаппе предателем из-за нарушенного обещания не уходить бесплатно

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Reuters

«Пари Сен-Жермен» не включил Килиана Мбаппе в заявку на турне по Японии, так как считает его предателем. Об этом сообщает Sky Sports.

Руководство парижан недовольно тем, что Килиан нарушил обещание не уходить из клуба бесплатно. Отмечалось, что игрок уже договорился с «Реалом», что перейдет в стан «сливочных» в 2024 году на правах свободного агента. Футболист отказывается подписывать новый контракт с французским клубом.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.

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