ФИФА сняла санкции с российского футбольного клуба

Пресс-атташе футбольного клуба «Родина» Артем Лисовский заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с команды запрет на регистрацию новых игроков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«ФИФА снял запрет на регистрацию новых игроков. «Родина» заявила всех новых игроков и в первую, и во вторую команду. Этот вопрос решен положительно», — сказал Лисовский.

Напомним, словенский «Браво» обратился с жалобой в ФИФА из-за задолженности по трансферному контракту защитника Митьи Крижана, после чего «Родина» получила трансферный бан.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

Ранее сборной России предложили сыграть с командой легионеров РПЛ.