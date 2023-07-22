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ФИФА сняла санкции с российского футбольного клуба

ФИФА сняла запрет с «Родины» на регистрацию новых футболистов

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ФК «Родина»/VK

Пресс-атташе футбольного клуба «Родина» Артем Лисовский заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с команды запрет на регистрацию новых игроков. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«ФИФА снял запрет на регистрацию новых игроков. «Родина» заявила всех новых игроков и в первую, и во вторую команду. Этот вопрос решен положительно», — сказал Лисовский.

Напомним, словенский «Браво» обратился с жалобой в ФИФА из-за задолженности по трансферному контракту защитника Митьи Крижана, после чего «Родина» получила трансферный бан.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.

Ранее сборной России предложили сыграть с командой легионеров РПЛ.

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