«ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки, футболист подписал тайное соглашение с «Реалом»

Руководство «Пари Сен-Жермен» исключило нападающего Килиана Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. Об этом сообщает L'Équipe..

По информации источника, Килиан подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующем летом в статусе свободного агента.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон убеждает Мбаппе продлить соглашение с «ПСЖ».