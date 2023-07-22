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Касаткина вылетела с турнира WTA-2050 на стадии четвертьфинала

Российская теннисистка Касаткина проиграла Паолини в четвертьфинале турнира WTA-250

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Jean-Francois Badias/AP

В итальянском Палермо завершилась четвертьфинальная встреча турнира WTA-250 между россиянкой Дарьей Касаткиной и итальянкой Ясмине Паолини. Матч завершился победой представительницы Италии со счетом 4:6, 6:4, 3:6. Игра продлилась 2 часа 25 минут.

Россиянка выполнила два эйса, реализовала шесть брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Паолини одна подача навылет, семь реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также одна двойная ошибка.

Таким образом, Касаткина прокидает турнир. Итальянка в полуфинале сыграет с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Касаткина выбыла из топ-10 рейтинга WTA.

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