Фигурист Костомаров опубликовал видео с тренировки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих соцсетях новое видео с тренировки на протезах.

Спортсмен показал, как он перемещается по небольшим платформам, которые расположены на расстоянии друг от друга.

«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — подписал ролик Костомаров.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. Он регулярно занимается в тренажерном зале и собирает восторженные комментарии подписчиков.

Ранее Костомаров показал, как заново учится ходить.