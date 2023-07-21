Фигурист Костомаров опубликовал видео с тренировки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своих соцсетях новое видео с тренировки на протезах.
Спортсмен показал, как он перемещается по небольшим платформам, которые расположены на расстоянии друг от друга.
«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — подписал ролик Костомаров.
В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. Он регулярно занимается в тренажерном зале и собирает восторженные комментарии подписчиков.
Ранее Костомаров показал, как заново учится ходить.