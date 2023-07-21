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Бывшая жена Мамаева пожаловалась на маленькие алименты от футболиста

Бывшая жена футболиста Мамаева Алана об алиментах: даже на стоматолога не хватит

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Алана Мамаева//Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева пожаловалась на маленькие алименты от игрока после развода, передает Super.

«Его десять тысяч даже на стоматолога не хватит. Мы сейчас лечим зубы, и поверьте, алиментов на это точно не хватит», — сказала Алана.

В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. По словам модели, операция была довольно сложной.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом Павлом Мамаевом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.

Ранее Алана Мамаева рассказала, какое качество ее сразу насторожило в бывшем муже.

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