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Финский хоккеист: для русских игроков свободное время подразумевает водку

Финский хоккеист Лаакконен рассказал о пристрастии российских спортсменов к алкоголю

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Wikimedia Commons

Финский хоккеист Янне Лаакконен, выступавший в сезоне-2014/15 в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Южный Урал» рассказал о пристрастии российских спортсменов к алкоголю, передает Iltalehti.

«В России у хоккеистов не может быть свободного времени, потому что для русских игроков это подразумевает водку. Клуб заставлял игроков проводить утренние собрания в выходные дни, чтобы пьянство не вышло из-под контроля», — сказал Лаакконен.

Также Лаакконен отметил, что игроки любили пить пиво.

«Пиво пили, даже если на следующий день тренировка», — отметил он.

За «Южный Урал» финн провел 22 матча, отметившись пятью точными бросками.

Сезоны-2015/16 и 2016/17 Лаакконен провел в гродненском «Немане», где забросил 19 шайб в 72 матчах.

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