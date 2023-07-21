Экс-президент «Спартака» рассказал, почему Черчесов не будет работать в России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что российские клубы не будут приглашать экс-тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова из-за финансовых запросов специалиста, передает РИА Новости.

«Вряд ли кто-то в РПЛ захочет воспользоваться его услугами. Услуги дорогие, плюс есть разное мнение по поводу его работы. Не вижу команды, которая может его позвать прямо сейчас», — сказал Червиченко.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в 2021 году. За это время российский специалист дважды стал чемпионом Венгрии, а в 2022 году вместе с командой он выиграл Кубок страны.

Также в 2022 году венгерский клуб под руководством Черчесова занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил леверкузенскому «Байеру».

Специалиста уволили после поражения от «Клаксвика» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал, где может продолжить карьеру Черчесов после увольнения из «Ференцвароша».