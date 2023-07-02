Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о давлении правительства Чехии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что сам будет выбирать развитие своей жизни после запрета чешских властей касательно работы своих граждан в России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Звонков из Чехии не было. Это моя жизнь, и я решаю. Никто и никогда не скажет мне, что мне делать. Они там, а я тут. Я буду делать то, что я хочу. Меня не уговорить», — сказал Личка.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Марцела Лички главным тренером команды.

Последние три сезона Личка отработал в «Оренбурге». Он вывел команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2021/22. В минувшем розыгрыше чемпионата его подопечные заняли седьмое место.

4 мая «Динамо» уступило грозненскому «Ахмату» со счетом 0:3. Сразу после матча стало известно об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера москвичей.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» финишировал на девятом месте. Также бело-голубые смогли дойти до полуфинала Пути регионов Кубка России, где уступили тольяттинскому «Акрону» в серии пенальти.

Ранее Личка выбрал между Овечкиным и Ягром.