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Губерниев заявил о желании записи совместного рэпа с фигуристкой Загитовой

Губерниев: мы должны записать рэп с Загитовой, будет топовый релиз

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что их совместный трек с фигуристкой Алиной Загитовой будет топовым. Его слова передает Sport24.

«Я впервые исполнял хип-хоп фристайл, и мне было очень интересно попробовать. Я уже делал в рамках Comedy хипхопчик с Драгни — смотрите на YouTube! Поэтому, конечно, держу в голове формат хип-хопа на будущее. Но мы должны записать рэп с Алиной Загитовой. Можете представить этот дуэт на битах? MC Guber и Алина Загитова! Это будет топовый релиз», — сказал Губерниев.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Два сезона Загитова отработала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Ранее Загитова рассказала о своем отношении к критике.

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