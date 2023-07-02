Норвежскому лыжнику Клебо запретили тренироваться на объекте из-за ухода из сборной

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что ему было отказано в доступе на тренировочную базу национальной команды «Олимпиатоппен». Его слова приводит Nettavisen.

«Олимпиатоппен» — организация, входящая в состав Норвежского олимпийского и паралимпийского комитета и Конфедерации спорта, которая имеет множество спортивных баз на территории страны.

У них есть свои правила, которые спортсмен должен соблюдать. Я не собираюсь быть тем, кто стоит на пороге и что-то просит. Я хотел бы иметь доступ, но не намерен тратить время на решение таких вопросов», — сказал Клебо.

В минувшем сезоне Клебо выиграл три золотых и две серебряных медали на чемпионате мира в Планице в отсутствии соперников из России. Также он стал победителем многодневки «Тур де Ски».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Клебо допустил разрыв контракта со спонсором из-за работы компании в России.