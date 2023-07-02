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Экс-наставник сборной России поддержал Дзюбу в решении стать тренером

Экс-наставник сборной России Игнатьев: Дзюба способен стать тренером, он молодец

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев оценил желание нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после завершения карьеры стать тренером. Его слова передает «Матч ТВ».

«Дзюба способен стать тренером. Футболисты, как правило, продолжают свою карьеру в роли тренера — юношеских команд или команд выше рангом. Очень сложно перестроиться после карьеры футболиста и найти какую‑то другую профессию, если ты полжизни отдал футболу, все время был в гуще событий.

Желание у Дзюбы хорошее, я поддерживаю его. Он молодец, правильно определил свою дальнейшую судьбу. Надо только быстрее впрягаться в это дело, учиться тренерскому мастерству», — сказал Игнатьев

В феврале Дзюба подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. Он стал лучшим бомбардиром «Локомотива» в минувшем сезоне. В разгар сезона в клубе сообщили о продлении контракта по схеме 1+1.

Ранее Дзюба рассказал о трудностях из-за популярности после ЧМ-2018.

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