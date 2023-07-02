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Американский боец UFC назвал свою страну отстоем

Американский боец UFC Стрикленд: США — отстой, мы бездумные потребители

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Louis Grasse/Global Look Press

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Шон Стрикленд эмоционально высказался о политике своей страны на пресс-конференции после боя с Абусупьяном Магомедовым.

«Я из Лас-Вегаса. Так вот Лас-Вегас — отстой. Посмотрите на количество тех, кто недополучил образование. Я и сам не закончил школу. Я продукт дерьмового общества. США — тоже отстой. Мы бездумные потребители. Цены на недвижимость взлетели, нам промывают мозги. Мы разрушаем эту гребаную страну.

Да, иногда я говорю что-то неподобающее. Корпорации убивают мою страну. Я не хочу, чтобы мы тратили деньги на другие страны», — сказал Стрикленд.

Стрикленд 1 июля на турнире UFC Vegas 76 одержал победу над российско-немецким бойцом Абусупьяном Магомедовым. До этого он победил российско-французского бойца Нассурдина Имавова единогласным решением судей.

Всего американец провел в UFC 32 боя, 27 из которых завершились его победой. Стрикленд выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года.

Ранее российский боец назвал поп-MMA «помойкой».

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