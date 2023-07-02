Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зарема Салихова возмутилась тем, что «Спартак» поздравил с днем рождения игрока «Зенита»

Салихова о Бакаеве: странно видеть, как «Спартак» поздравляет целователя и носителя стрелки

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поздравлении с днем рождения московской командой в соцсетях своего бывшего игрока Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит». Ее слова приводит Metaratings.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», — сказала Салихова.

Бакаев перешел в «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в качестве свободного агента. «Спартак» и игрок не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Бакаев является воспитанником красно-белых. На его счету около 80 матчей в футболке «Спартака», в 2019 году он дебютировал за сборную России.

В минувшем сезоне он провел за «Зенит» в чемпионате России 17 матчей, отметившись одним голом с пенальти.

Ранее Виталий Дьяков заявил, что Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях