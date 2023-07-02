Зарема Салихова возмутилась тем, что «Спартак» поздравил с днем рождения игрока «Зенита»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поздравлении с днем рождения московской командой в соцсетях своего бывшего игрока Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит». Ее слова приводит Metaratings.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», — сказала Салихова.

Бакаев перешел в «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в качестве свободного агента. «Спартак» и игрок не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Бакаев является воспитанником красно-белых. На его счету около 80 матчей в футболке «Спартака», в 2019 году он дебютировал за сборную России.

В минувшем сезоне он провел за «Зенит» в чемпионате России 17 матчей, отметившись одним голом с пенальти.

Ранее Виталий Дьяков заявил, что Бакаев выкинул год в «Зените» на помойку.