Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Колосков высказался об интересе зарубежных клубов к молодым российским игрокам

Колосков о Захаряне: год назад сватали в «Челси», а в результате он еле-еле попадает в состав

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил информацию о проявлении интереса иностранных клубов к молодым российским игрокам. Его слова передает Sport24.

«У нас год назад Арсена Захаряна сватали в «Челси», а в результате он еле-еле попадает в состав. Я очень радуюсь тому, что проявляют интерес к нашим футболистам. Это говорит о том, что футболисты качественные, получили здесь хорошее футбольное образование и что у них есть перспектива.

Когда будет конкретный разговор о трансфере в другой клуб, тогда можно говорить, насколько будет лучшим переход для повышения мастерства футболиста и его профессионального развития», — сказал Колосков.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за Захаряна 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба претендуют на российского игрока «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях