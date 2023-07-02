Колосков высказался об интересе зарубежных клубов к молодым российским игрокам

Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил информацию о проявлении интереса иностранных клубов к молодым российским игрокам. Его слова передает Sport24.

«У нас год назад Арсена Захаряна сватали в «Челси», а в результате он еле-еле попадает в состав. Я очень радуюсь тому, что проявляют интерес к нашим футболистам. Это говорит о том, что футболисты качественные, получили здесь хорошее футбольное образование и что у них есть перспектива.

Когда будет конкретный разговор о трансфере в другой клуб, тогда можно говорить, насколько будет лучшим переход для повышения мастерства футболиста и его профессионального развития», — сказал Колосков.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за Захаряна 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

В январе стало известно о сохранении интереса «Челси» к россиянину, однако он больше не является для англичан приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что сразу три итальянских клуба претендуют на российского игрока «Спартака».