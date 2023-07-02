Первая ракетка мира предположила реакцию болельщиков на допуск россиян на Уимблдон

Первая ракетка мира Ига Свентек предположила, как зрители отреагируют на участие российских теннисистов в Уимблдоне. Ее слова передает пресс-служба WTA.

«Какова будет реакция болельщиков «Уимблдона» на выступления игроков из России и Белоруссии? Мне трудно предположить, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что «Уимблдон» просит игроков обозначить свою позицию и задает вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают.

Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — сказала Свентек.

В этом году Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов. Единственным турниром, который пропустили россияне, стал Уимблдон-2022. В этом году они были возвращены.

Ранее украинка Элина Свитолина заявила, что была счастлива из-за недопуска россиян к Уимблдону-2022.