Фигуристка Косторная задалась вопросом, зачем себя нормально вести

Фигуристка Алена Косторная в своем Telegram-канале обратилась к болельщикам и объяснила им, почему по жизни так себя ведет.

«Часто говорят люди мне: «Алена, когда же ты нормально себя начнешь вести?» А я вот думаю: зачем себя вести нормально, если можно жизнь прожить весело и круто?

Просто недавно комментарии читала, и прям пробесило. Ребята, если для вас мое поведение кажется неадекватным и скучным, значит, вы просто не в моей команде и нам с вами не по пути», — сказала Косторная.

Косторная работала с Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием 2 месяца быть на испытательном сроке.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась недолго. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. Теперь она катается с Георгием Куницей.

В прошлом сезоне спортсменка смогла отобраться в финал серии Гран-при. Также девушка из-за перелома кисти пропустила чемпионат России и не смогла поехать на Олимпийские игры — 2022 в Пекин.

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