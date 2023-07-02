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Легионер ЦСКА захотел вернуться в Россию

Агент Бистровича заявил о желании игрока вернуться в ЦСКА

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РИА Новости

Футбольный агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, заявил, что его подопечный намерен вернуться в Россию. Его слова передает Metaratings.

«Кристиян рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА и проявить себя. Он любит клуб и хочет остаться», — сказал Вукмирица.

Бистрович стал игроком ЦСКА в 2018 году. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/22 хорват провел шесть матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), еще 18 – в турецкой Суперлиге за «Фатих Карагюмрюк». До этого он также на условиях аренды выступал за «Касымпашу». Во первой половине сезона-2022/2023 он играл за итальянский «Лечче», во второй – за «Фортуну» в чемпионате Нидерландов.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем серебряных медалей РПЛ и выиграл Кубок России, победив в финале «Краснодар» по пенальти.

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА может продолжить карьеру в Англии.

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