Вратарь «Нефтчи» попал в больницу после матча с «Зенитом»

Голкипер «Нефтчи» Агиль Мамедов был госпитализирован после матча на Кубке PARI Премьер против петербургского «Зенита». Об этом РИА Новости сообщил главный тренер азербайджанской команды румын Лауренциу Регекампф.

«Мамедов уже пришел в себя, он в больнице, ему будут делать КТ. Врачи сказали, что ничего серьезного, на первый взгляд, нет», — сказал Регекампф.

Встреча между командами прошла 1 июля в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 3:1. Голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

Голкипер «Нефтчи» в добавленное ко второму тайму время столкнулся с полузащитником «Зенита» Владиславом Саусем. Сначала вратарю несколько минут оказывали помощь на поле, а затем срочно унесли на носилках.

4 июля «Зенит» сыграет в рамках турнира с «Црвеной Звездой». Начало матча в 19.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России. В Кубке России сине-бело-голубые дошли до четвертьфинала, где уступил «Динамо» в серии пенальти. Победителем турнира стал ЦСКА, который обыграл в финале «Краснодар».

Ранее Властимил Петржела заявил, что ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак».