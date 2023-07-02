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Вратарь «Нефтчи» попал в больницу после матча с «Зенитом»

Вратарь «Нефтчи» Мамедов был госпитализирован после столкновения в матче с «Зенитом»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Голкипер «Нефтчи» Агиль Мамедов был госпитализирован после матча на Кубке PARI Премьер против петербургского «Зенита». Об этом РИА Новости сообщил главный тренер азербайджанской команды румын Лауренциу Регекампф.

«Мамедов уже пришел в себя, он в больнице, ему будут делать КТ. Врачи сказали, что ничего серьезного, на первый взгляд, нет», — сказал Регекампф.

Встреча между командами прошла 1 июля в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 3:1. Голами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев.

Голкипер «Нефтчи» в добавленное ко второму тайму время столкнулся с полузащитником «Зенита» Владиславом Саусем. Сначала вратарю несколько минут оказывали помощь на поле, а затем срочно унесли на носилках.

4 июля «Зенит» сыграет в рамках турнира с «Црвеной Звездой». Начало матча в 19.30 по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России. В Кубке России сине-бело-голубые дошли до четвертьфинала, где уступил «Динамо» в серии пенальти. Победителем турнира стал ЦСКА, который обыграл в финале «Краснодар».

Ранее Властимил Петржела заявил, что ни один футболист «Зенита» не захочет переходить в «Спартак».

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