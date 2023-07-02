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Медведев о результатах Джоковича: не знаю, как он это делает

Россиянин Медведев назвал серба Джоковича величайшим в истории тенниса

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Christian Hartmann/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии старта Уимблдона отметил высокие результаты серба Новака Джоковича на турнирах Большого шлема. Его слова приводит Tennis Majors.

«Еcли не ошибаюcь, он cыграл в 70 турнирах Большого шлема, и в 35 из них был в финале. Я не знаю, как это возможно. У него что не бывает плохих дней? На cамом деле, бывают, как и у вcех. Но даже в эти плохие дни он умудряетcя обыгрывать cоперника.

Я не знаю, как он это делает. Вот почему он для меня величайший в истории тенниса. Но в принципе это, конечно, спорно», — сказал Медведев.

Сербский теннисист является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде — 23.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности. В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне из-за проведения СВО на территории Украины.

Сайт «Би-би-си» сообщал, что спортсменам из России и Белоруссии также пришлось предоставить доказательства отказа от спонсорской поддержки компаний, попавших под британские санкции.

Ранее Медведев оценил свои шансы на успешное выступление на Уимблдоне.

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