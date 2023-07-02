Российский клуб ведет переговоры с футболистом сборной Бразилии

Российский клуб ведет переговоры с футболистом «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэлем Барбозой по прозвищу Габигол. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации портала, переговоры находятся в активной стадии, 26-летний нападающий заинтересован в трансфере, который может быть оформлен уже этим летом.

Бразилец выступает за «Фламенго» с января 2020 года. Он также известен по выступлениям за миланский «Интер», лиссабонскую «Бенфику» и «Сантос». Форвард является двукратным чемпионом Бразилии, трехкратным обладателем Кубка Либертадорес, а также олимпийским чемпионом.

Барбоза дважды cтановилcя лучшим бомбардиром Кубка Либертадореc и чемпионата Бразилии. Он занимает третье меcто в cпиcке лучших бомбардиров за вcю иcторию чемпионата cтраны. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €21 млн.

Ранее бразильскому футболисту петербургского «Зенита» разрешили искать новый клуб.