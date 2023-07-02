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Назван лучший футболист сезона по версии издания Marca

Marca назвала форварда «Манчестер Сити» Холанда лучшим игроком сезона-2022/23

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Global Look Press

Испанское издание Marca представило рейтинг лучших футболистов сезона-2022/23.

Первое место в списке занял норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В тройке – аргентинский нападающий «Интер Майами» Майами Лионель Месси и бразильский вингер Винисиус из мадридского «Реала». В топ-5 вошли французский представитель «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и бельгиец Кевин де Брейне из «Ман Сити».

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, сейчас выступающий за «Наполи», расположился в списке на 10 строчке.

Холанд был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах.

Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2027 года. Вместе с командой в сезоне 2022/23 он выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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