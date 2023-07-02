Чемпион мира и Европы по футболу завершил карьеру в 36 лет

Бывший футболист сборной Испании Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Теперь экс-полузащитник будет работать в качестве тренера в клубе итальянской Серии B «Комо», где он выступал с августа прошлого года. Также спортсмен является миноритарным акционером «Комо».

Фабрегас дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году. За свою карьеру испанец выступал за испанскую «Барселону», английские «Арсенал» и «Челси», французский «Монако». В футболке сборной Испании он провел 110 матчей, в которых забил 15 мячей. Фабрегас является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира (2010).

На клубном уровне футболист дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ) и Кубок Англии, один раз — Суперкубок страны, а также чемпионат, Кубок и дважды Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Ранее Фабрегас назвал величайшего футболиста всех времен.