Дзюба рассказал о трудностях из-за популярности после ЧМ-2018

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о возросшей популярности после домашнего чемпионата мира — 2018, на котором сборная России дошла до четвертьфинала. Его слова приводит Sport24.

«Тогда было тяжело в плане популярноcти: я не мог выйти из дома меcяца три‑четыре, потому что вcе хотели cфотографироватьcя, меня знала каждая бабушка. Я гулял только в закрытом дворе. Мой мир cтал узким. Но для меня это не было диcкомфортом.

В детстве я также хотел подойти к знаменитым футболистам. И тогда меня кто‑то обидел, не дал автограф — с того времени я пообещал, что никому не откажу в автографе и фотографии. Не буду говорить, кто мне не дал автограф, он мне не простит», — сказал Дзюба.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 обыграла команды Саудовской Аравии и Египта, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти победили Испанию. На следующей стадии россияне уступили будущим финалистам — хорватам.

В пяти матчах национальной команды Дзюба забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Дзюба заявил, что ЧМ-2018 сломал все стереотипы о гостеприимности россиян.