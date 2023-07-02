Роналду может стать акционером медиа-группы, с которой конфликтовал

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может стать акционером португальской медиа-группы Cofina. Об этом сообщил директор холдинга Луис Сантана.

«Роналду, лучший футболист всех времен, выдающийся спортсмен и эталонный португалец, которым мы как нация должны гордиться, станет участником большого медиа-проекта», – сказал Сантана.

Cofina Media, в частности, принадлежат такие издания, как Correio da Manhã, Negócios, CMTV и Record.

Во время чемпионата Европы — 2016 во Франции Роналду вступил в конфликт с журналистом Correio da Manhã TV (CMTV) в преддверии матча третьего тура группового этапа против сборной Венгрии.

Футболисты португальской команды прогуливались около озера, когда корреспондент телеканала пробился к Роналду и задал вопрос: «Роналду, ты готов к cегодняшней игре?». Нападающий не cказал ни cлова, вырвал микрофон из рук журналиcта и выброcил в озеро.

До этого 38-летний форвард неоднократно обвинял CMTV во лжи и публикации противоречивых сведений о его личной и семейной жизни. Кроме того, Роналду накладывал вето на общение с сотрудниками Correio da Manhã.

Ранее Роналду назвали «полезным идиотом» из-за перехода в Саудовскую Аравию.