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Дзюба заявил, что ЧМ-2018 сломал все стереотипы о гостеприимности россиян

Форвард «Локомотива» Дзюба заявил, что ЧМ-2018 заслуженно признали самым крутым

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Reuters

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба вспомнил о чемпионате мира — 2018, на котором он в составе сборной России дошел до четвертьфинала. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В начале было не очень хорошо, особо не верили. Было классно наблюдать, как в стране был футбольный бум. Наш чемпионат мира заслуженно признали самым крутым. Мы сломали все стереотипы о том, что россияне не гостеприимные.

Когда мы понимали, что ЧМ будет в нашей cтране, было главное попаcть в cборную. Не знаю, будет ли такое когда-то еще. Была важна первая игра. Было очень cтрашно в раздевалке. Я еще был в запаcе. Было cтрашно, интереcно. Потом 5:0, безумие. Вcе поняли, что мы можем», — сказал футболист.

Сборная России на групповом этапе ЧМ-2018 обыграла команды Саудовской Аравии и Египта, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти победили Испанию. На следующей стадии россияне уступили будущим финалистам — хорватам.

Ранее Черчесов вспомнил подробности победы сборной России над Испанией на ЧМ-2018.

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