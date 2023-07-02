Дзюба ответил на вопрос, можно ли кушать булки

Российский футболист московского «Локомотива» Артем Дзюба на встрече с болельщиками в рамках праздника 100-летия Московского спорта в «Лужниках» призвал не запрещать себе есть кондитерские изделия. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Любимые спортивные занятия? Я все люблю, я всеядный. Можно ли кушать булки? Хотите, кушайте! Все что хотите: эклеры, пирожные. Я тоже эклеры кушаю и сразу запиваю», — сказал футболист.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Дзюба рассказал о планах после завершения карьеры.