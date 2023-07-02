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Аршавин рассказал о своем будущем в «Зените»

Заместитель гендиректора «Зенита» Аршавин опроверг слухи о своем уходе из команды

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина остается в клубе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените», — сказал бывший футболист.

16 июня СМИ сообщали, что с 1 июля с большой долей вероятности Аршавин покинет клуб.

Бывший форвард сине-бело-голубых работает в «Зените» в качестве функционера с 2020 года. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год. Затем он играл за лондонский «Арсенал». В 2012 он вернулся в петербургский клуб, в котором играл до 2015 года. Аршавин завершил карьеру в 2018 году в казахстанском «Кайрате».

Ранее «Зенит» обыграл иностранную команду в товарищеском матче.

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