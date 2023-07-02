Определились два полуфиналиста молодежного Евро-2023 по футболу

Сборная Испании победила Швейцарию в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы — 2023. Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 2:1.

У победителей голами отметились Серхио Гомес и Хуан Миранда. В составе швейцарской команды забитый мяч на счету Зеки Амдуни.

Испанцы в полуфинале сыграют с победителем пары Франция — Украина.

В другом четвертьфинальном матче национальная команда Грузии уступила израильтянам. Основное и дополнительно время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Израиля — 4:3.

В полуфинале израильтяне померятся силами с сильнейшим в паре Англия — Португалия.

Чемпионат Европы в 2023 году проходит в Грузии и Румынии. Турнир завершится 8 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее молодежный Евро-2023 установил рекорд.