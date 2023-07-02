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Молодежный Евро-2023 по футболу установил рекорд

Молодежный чемпионат Европы 2023 года стал самым посещаемым в истории

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Molly Darlington/Reuters

Молодежный чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 21 года в Грузии и Румынии стал самым посещаемым в истории. Об этом сообщает РИА Новости.

На Евро началась четвертьфинальная стадия, прошедшие матчи посетили 250 746 человек. До этого рекорд принадлежал молодежному ЧЕ в Польше, который состоялся в 2017 году (243 995 зрителей).

1 июля также был установлен рекорд посещаемости одного матча финальной части молодежных Евро. Игру 1/4 финала между национальными сборными Грузии и Израиля в Тбилиси посетили 44 338 болельщиков. Грузины уступили израильтянам в серии послематчевых пенальти (3:4).

Игры молодежного ЧЕ-2023 бьют рекорд по посещаемости уже в третий раз. До этого самая высокая посещаемость была зафиксирована на финальном матче между сборными Испании и Италии на турнире 1996 года (35 500 человек).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что российские арбитры вскоре могут вернуться к работе на матчах УЕФА.

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