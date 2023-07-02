Роналду назвали «полезным идиотом» из-за перехода в Саудовскую Аравию

Журналист Энрике Рапосо в эфире Radio Renascenca раскритиковал португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду за решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Его слова приводит A Bola.

«Проблема начинается с Роналду, который стал полезным идиотом для одной из худших в мире диктатур и открыл для других игроков возможность тоже стать полезными идиотами для диктатуры, которая пытается себя легитимизировать», — сказал журналист.

Рапосо добавил, что грустит из-за того, что футболисты, являющиеся звездами и примерами для детей по всему миру, так поступают.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» 2 января после ухода из английского «Манчестер Юнайтед». По контракту с клубом он получает €200 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков.

Ранее соседи Роналду сравнили дом футболиста с больницей.