Футболист «Зенита» Сутормин ответил на вопрос о своем будущем

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин рассказал о своем будущем в клубе. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Слухи о моем уходе из «Зенита»? Пока лучше к руководству обратиться, думаю, там дадут более четкий ответ. Насколько мне интересно перейти в другой клуб? Посмотрим, надо будет отталкиваться от руководства. Как оно будет, увидим еще», — сказал Сутормин.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 29-летний полузащитник провел на поле 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Текущий контракт Сутормина с сине-бело-голубыми рассчитан до 2025 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сутормина составляет €1,8 млн.

Напомним, что Сутормин перешел в «Зенит» из «Рубина» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила 50 тыс. руб.

Ранее агент Сутормина прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином».