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Семак — о Венделе: «Зенит» никого насильно держать не будет

Тренер «Зенита» Семак о Венделе: мы никого насильно держать не будем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, комментируя информацию о том, что полузащитник команды Вендел ищет себе новый клуб, заявил, что в команде с берегов Невы никого насильно держать не будут. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вендел на связи с руководством клуба. У него было желание сменить клуб. Мы понимаем, что это очень качественный игрок, но мы никого насильно держать не будем. Если есть желание, то игрок может уйти, но соблюсти интересы клуба», — сказал Семак.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает бразильца в €24 млн.

Соглашение между клубом и футболистом истекает летом 2027 года.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой заявил, что «Зенит» легко сможет заменить Вендела.

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