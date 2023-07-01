Мостовой: скандальный ролик — не повод для расторжения контракта с Дзюбой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что скандальный ролик с Артемом Дзюбой не является поводом для того, чтобы «Локомотив» разорвал контракт с российским нападающим. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить», — сказал Мостовой.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

По итогам сезона-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Также Дзюба играл за московский «Спартак», петербургский «Зенит» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Дзюба сможет еще пару лет играть на приличном уровне.