«Аль-Наср» заплатит за игрока сборной Хорватии €18 млн

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» заплатит «Интеру» €18 млн за переход хорватского полузащитника Марсело Брозовича. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, юристы проверяют необходимые документы, необходимые для завершения трансфера.

Брозович является игроком «Интера» с 2015 года. В минувшем сезоне хорват принял участие в 40 матчах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Брозовича оценивается в €25 млн.

Напомним, что за «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Он стал игроком команды из чемпионата Саудовской Аравии 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

27 июня сообщалось, что «Интер» продаст своего футболиста за €23 млн. Зарплата Брозовича в «Аль-Насре» составит €20 млн. Соглашение будет рассчитано на три сезона.

Ранее сообщалось, что португальский тренер Каштру согласился возглавить «Аль-Наср».