Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Зенит» обыграл иностранную команду в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над «Нефтчи» со счетом 3:1

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Завершился матч предсезонного международного турнира между петербургским «Зенитом» и «Нефтчи» из Баку. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. У гостей единственный гол забил Салданья.

На этом турнире также принимают участие турецкий «Фенербахче» и сербский клуб «Црвена Звезда». Команда Сергея Семака сыграет с «Црвеной Звездой» 4 июля. 8 июля с сербской командой встретится «Нефтчи».

По итогам прошедшего сезона чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занял второе место в турнирной таблице. Чемпионом стал «Карабах». «Зенит» в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) стал чемпионом страны. Отметим, что это произошла в пятый раз подряд.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб позволил бразильскому футболисту Венделу искать новую команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях