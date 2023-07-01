«Зенит» обыграл иностранную команду в товарищеском матче

Завершился матч предсезонного международного турнира между петербургским «Зенитом» и «Нефтчи» из Баку. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Густаво Мантуан, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. У гостей единственный гол забил Салданья.

На этом турнире также принимают участие турецкий «Фенербахче» и сербский клуб «Црвена Звезда». Команда Сергея Семака сыграет с «Црвеной Звездой» 4 июля. 8 июля с сербской командой встретится «Нефтчи».

По итогам прошедшего сезона чемпионата Азербайджана «Нефтчи» занял второе место в турнирной таблице. Чемпионом стал «Карабах». «Зенит» в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) стал чемпионом страны. Отметим, что это произошла в пятый раз подряд.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб позволил бразильскому футболисту Венделу искать новую команду.