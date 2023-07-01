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Боец Петр Ян поделился мнением о судействе в UFC

Боец Петр Ян заявил, что судьи в UFC иногда принимают спорные решения

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Christopher Pike/Reuters

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о судействе в промоушене, отметив, что иногда рефери принимают спорные решения, передает Sport24.

«Бывают спорные решения. И политика внедряется в спорт, и какие-то интересы сторон. Нам остается больше работать, чтобы не доводить до моментов, когда решения принимают определенные люди», — сказал Ян.

22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

Ранее Ян рассказал, планирует ли он подраться с Умаром Нурмагомедовым.

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