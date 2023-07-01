Даниил Медведев назвал величайшего теннисиста в истории

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что считает серба Новака Джоковича величайшим теннисистом в истории, передает France Press.

«У Джоковича не бывает плохих дней? Наверное, бывают, как и у всех. Даже в плохие дни ему удается обыгрывать соперников. Я не знаю, как он это делает. Вот почему для меня он величайший игрок в истории тенниса», — сказал Медведев.

В июне Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), завоевав рекордный 23-й трофей «Большого шлема». Надаль, рекордсмен по победам на «Ролан Гаррос» (14), выигравший 22 турнира «Большого шлема» за карьеру, впервые пропустил соревнования в Париже из-за травмы.

В активе 36-летнего Джоковича три победы на турнирах в этом году, в том числе на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), и 94 за карьеру.

24 июня испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сместив с первой строчки Джоковича.

Ранее Джокович рассказал, считает ли он себя величайшим игроком.