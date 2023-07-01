Стало известно, где продолжит карьеру российский защитник Орлов

Российский защитник Дмитрий Орлов станет игроком «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

По информации источника, хоккеист подписал контракт на два года и общую сумму $ 15,5 млн.

Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон» по ходу розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. За «Брюинз» он успел провести 23 матча в «регулярке» и набрать 17 (4+13) очков. Кроме того, на его счету восемь баллов за ассисты в плей-офф. Его контракт с «мишками» истекает по окончании нынешнего сезона. Отметим, что за «Кэпиталз» Орлов играл с 2011 года и помог команде выиграть Кубок Стэнли в 2018 году.

28 июня генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини заявил, что клуб вряд ли подпишет новое соглашение с Дмитрием Орловым.

Ранее Орлов высказался о своем будущем в НХЛ.