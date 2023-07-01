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Петр Ян отказался отвечать на вопрос о возможном поединке Маска и Цукерберга

Боец UFC Петр Ян отказался отвечать на вопрос о возможном поединке Маска и Цукерберга

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Официальный сайт UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян не стал отвечать на вопрос о возможном поединке между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цекербергом, передает «Матч ТВ».

«Кто бы мог победить? Вы этот вопрос задали, сами на него и отвечайте», — сказал Петр Ян.

21 июня Маск пригласил Цукерберга на бой по правилам ММА вскоре после новостей о том, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) разрабатывает собственный аналог Twitter. Глава Meta принял вызов. Цукерберг неоднократно заявлял о своей любви к единоборствам и даже выступал на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

Отмечалось, что бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее.

Ранее в NYT рассказали о высокой готовности Цукерберга к бою и нежелании Маска терять вес.

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