Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Петр Ян рассказал, планирует ли он подраться с Умаром Нурмагомедовым

Боец UFC Петр Ян заявил, что не видит смысла в поединке с Умаром Нурмагомедовым

close
100%
Ron Chenoy/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что он пока не видит смысла в поединке со своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым, передает Sport24 .

«Думаю, пока Умар даже не в топ-5. Пока не вижу смысла в этом бою. Но если этот поединок будет интересен UFC, то, может, бой и состоится», — сказал Ян.

22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса. На счету Умара 16 побед и ни одного поражения в MMA. 5 августа он встретится с Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Нэшвилле.

Ранее чемпион UFC назвал Петра Яна курицей, несущей золотые яйца.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях