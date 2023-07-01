Петр Ян рассказал, планирует ли он подраться с Умаром Нурмагомедовым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что он пока не видит смысла в поединке со своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым, передает Sport24 .

«Думаю, пока Умар даже не в топ-5. Пока не вижу смысла в этом бою. Но если этот поединок будет интересен UFC, то, может, бой и состоится», — сказал Ян.

22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Эта встреча носила реваншистский характер. В предыдущем бое Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову соперника, находившегося в сидячем положении.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса. На счету Умара 16 побед и ни одного поражения в MMA. 5 августа он встретится с Кори Сэндхагеном на турнире UFC в Нэшвилле.

Ранее чемпион UFC назвал Петра Яна курицей, несущей золотые яйца.