Фигуристка Загитова рассказала о своем отношении к критике

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем отношении к хейту, передает Sport24.

«Раньше я реагировала на хейт импульсивно. Задумывалась, а вдруг они правы и у меня реально ничего не получается? Но если думать над каждым комментарием, ничего и не получится», — сказала Загитова.

Загитова завершила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. В активе спортсменки имеются золотые медали самых престижных турниров по фигурному катанию в мире — финала Гран-при, чемпионата мира, чемпионата Европы, Олимпийских игр.

Фигуристка является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». В феврале 2023 года Загитова попробовала себя в роли певицы — в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание» она исполнила дуэтом песню с Zivert.

Ранее Загитова объяснила решение открыть свою школу фигурного катания в Татарстане.