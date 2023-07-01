Фигуристка Медведева рассказала, что мотивирует ее продолжать выступать

Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на вопрос о мотивации продолжать кататься, отметила, что каждый должен заниматься своим делом, передает Sport24.

«Нахожу мотивацию в себе, в зрителях. Я не знаю, что еще в этой жизни я умею хорошо делать. Я фигуристка и катаюсь на коньках. Каждый должен заниматься своим делом», — сказала Медведева.

В активе 23-летней спортсменки два серебра Олимпийских игр, а также по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвует в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а сейчас Медведева выступает в паре с актером Федором Федотовым.

Ранее в МГУ рассказали, почему Медведева прекратила обучение в университете.