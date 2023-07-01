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Российские арбитры и делегаты вскоре могут вернуться к работе на матчах УЕФА

«Спорт-Экспресс»: российские арбитры и делегаты могут вернуться к работе на матчах УЕФА

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Российские арбитры и делегаты могут в скором времени вернуться к работе на матчах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Российские арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на матчах под эгидой УЕФА.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Российские арбитры с весны 2022 года также не работают на международных турнирах.

Ранее Карасев назвал самые сложные для себя матчи.

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